Події

07:50 12.03.2023

Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

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Російські війська в ніч на неділю з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Очаків Миколаївської області з боку Кінбурнської коси, повідомив начальник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли з РСЗВ з боку Кінбурнської коси! Попередньо без жертв", - ідеться в телеграмі.

Як зазначається, пошкодження встановлюють.

"Палає кілька автомобілів, ДСНС і поліція області працюють на місці!", - наголосив начальник Нацполіції.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область #очаків

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