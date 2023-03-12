Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

Російські війська в ніч на неділю з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Очаків Миколаївської області з боку Кінбурнської коси, повідомив начальник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли з РСЗВ з боку Кінбурнської коси! Попередньо без жертв", - ідеться в телеграмі.

Як зазначається, пошкодження встановлюють.

"Палає кілька автомобілів, ДСНС і поліція області працюють на місці!", - наголосив начальник Нацполіції.