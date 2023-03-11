Події

20:20 11.03.2023

Чистий приплив в Україну цього тижня зріс до 16 тисяч

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Чистий приплив в Україну цього тижня зріс до 16 тисяч

Невеликий чистий приплив в Україну в 3 тис. осіб, зафіксований минулого тижня вперше за два місяці, цього тижня зріс до 16 тис. осіб, повідомила Держприкордонслужба на фейсбук-сторінці.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 4 до 10 березня знову знизився - із 222 тис. до 214 тис. осіб, тоді як на в'їзд знову зріс - із 225 тис. до 228 тис. осіб.

Востаннє такий значний чистий приплив в Україну фіксувався наприкінці грудня - на початку січня на новорічні та різдвяні свята.

Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, в десятий тиждень року трохи знизилася - зі 122 тис. до 118 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 518 до 442.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала збільшення чистого припливу в Україну - 6,1 тис. до 7,0 тис. осіб.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі знизився зі 141,4 тис. осіб до 136,3 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну - зі 147,5 тис. до 143,3 тис. осіб.

Загалом від початку війни в Польщу з України прибуло 10,334 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 8,438 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім імовірною причиною стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня сягнув 223 тис. осіб, не враховуючи двох останніх тижнів.

Як зазначив цього тижня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 7 березня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 19,293 млн осіб, із них до Польщі - 10,035 млн, Росії (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщини - 2,316 млн осіб, Румунії - 2,039 млн осіб, Словаччини - 1,227 млн осіб, Молдови - 780,9 тис. осіб, Білорусі - 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 7 березня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 10,824 млн осіб.

Кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 7 березня становила 4,891 млн.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб

Дата

з України

Зокрема в Польщу

в Україну

зокрема українці

кількість авто

гуманітарних вантажівок, од.

10.березня

34

20

31

28

17

91

09.березня

30

18

29

26

17

109

08.березня

28

17

28

24

16

44

07.березня

28

17

35

31

17

47

06.березня

28

17

32

29

16

49

05.березня

30

19

37

33

17

35

04.березня

36

22

36

32

18

67

03.березня

33

20

34

30

18

106

02.березня

33

20

33

30

18

71

01.березня

30

18

31

28

17

62

28.лютого

31

20

29

26

17

51

27.лютого

28

18

31

28

16

56

26.лютого

33

21

33

30

17

70

25.лютого

34

21

34

30

19

102

Дані: Держприкордонслужба

 

 

Теги: #кордон #пасажиропотік

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