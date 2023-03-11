Події

08:57 11.03.2023

Усі жителі Харківської області знову зі світлом, електротранспорт у Харкові поки не ходить

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Усі жителі Харківської області знову зі світлом, електротранспорт у Харкові поки не ходить

Енергетики повністю відновили енергопостачання побутових споживачів Харкова і Харківської області, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки, здійсненої російськими окупаційними військами на об'єкти критичної інфраструктури регіону в ніч на 9 березня.
"На ранок 11 березня підключені до мережі всі споживачі Харкова (поки що без міського електротранспорту) і Харківської області", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

Як повідомлялося, увечері 10 березня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що живлення об'єктів критичної інфраструктури (водоканалу, очисних систем, системи теплопостачання) у Харкові повністю відновлено, енергетики відновили подавання електроенергії 65% споживачам в обласному центрі, а в Харківській області - понад 90% споживачам.

Теги: #енергопостачання #харківська_область

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