Поліція безпеки Естонії затримала лідера руху "Разом", який побував раніше в т.зв. "новому регіоні" Росії

Поліція безпеки Естонії затримала трьох чоловіків, зокрема лідера руху "Разом" Айво Петерсона і громадянина РФ із посвідкою на проживання в Естонії. Імена затриманих, окрім Петерсона, поки що не розголошуються.

Як повідомила в п'ятницю поліція безпеки, затриманих підозрюють у встановленні зв'язків, спрямованих проти Естонської Республіки. "Це попередня підозра, яка може змінитися або уточнитися під час процедури", - йдеться в повідомленні.

Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку дій Росії, а незадовго до парламентських виборів в Естонії, що відбулися 5 березня, відвідав т.зв. "новий регіон" Росії.

Петерсон балотувався на північному сході республіки на виборах до парламенту за списком Об'єднаної лівої партії Естонії, що відбулися 5 березня, і здобув там 3969 голосів. Це один із рекордних показників у регіоні, проте голосів не вистачило для депутатського мандата.

Рух "Разом" офіційно зареєстровано в Естонії у квітні 2022 року. За повідомленнями естонських інформаційних ресурсів, рух закликає Естонію "бути мостом між сходом і заходом".