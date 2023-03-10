Зеленський ввів санкції проти букмекерських компаній та лотерей Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Відповідний указ №145/2023 було опубліковано на сайті Голови Української держави.

" Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у тексті документа.

Серед букмекерських компаній та лотерей, щодо яких було запроваджено санкції – ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс".