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20:57 10.03.2023

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

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Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників American Enterprise Institute World Forum, серед яких є присутніми сенатори, губернатори та представники експертного співтовариства США.

У своєму зверненні глава держави назвав дії Росії в Україні війною тиранії проти свободи, в основі якої ненависть, бажання стерти українську ідентичність, вкрасти землю, ресурси та культуру.

"Україна й надалі захищатиметься в цій битві... Наша незламність і принциповість, допомога від наших друзів, насамперед США, які є глобальним лідером у захисті свободи, є запорукою того, що злу в цій битві не виграти", - заявив Зеленський.

Він закликав говорити відверто про те, що Кремль не визнає кордонів і ніколи не хотів зупинятися, підкоривши лише Україну.

"Держави Європи, народи в Азії - це такі самі мішені для Росії, як і Україна", - сказав президент, наголосивши: "Кожне віддане за свободу українське життя - це врятоване життя сусідів: поляків, литовців та інших вільних європейських народів".

"Тому розумно перемогти Росію зараз. Звільнити Україну. Гарантувати безпеку Європі. Врятувати від цього російського геноцидного зла будь-який інший народ, якому зло могло б загрожувати. Перемогти Росію на полі бою в Україні - це не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що "вся допомога, яку надають Україні партнери, - це інвестиція в глобальний мир, у реальну архітектуру безпеки для свободи".

"Світ стане безпечнішим, коли тиранія прогримить і коли інші потенційні агресори побачать повну силу свободи. Наші героїчні воїни вже зробили так, що армія Росії буквально на очах перестає бути глобальною загрозою. Маємо довести до кінця цю роботу. Свобода має перемогти", - резюмував Зеленський, подякувавши США за надання Україні допомоги та підтримку антиросійських санкцій.

 

Теги: #перемога #війна #росія

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