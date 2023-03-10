Події

18:21 10.03.2023

Зеленський зустрівся з главою оборонного відомства Норвегії

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч із главою оборонного відомства Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

"Провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і зробила дуже багато для наших солдат, для того щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, ключовий пріоритет України незмінний і полягає в посиленні Збройних сил шляхом і нарощування постачання зброї, і прискорення отримання вже оголошеної допомоги.

"Дякую уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу Україні й нашим людям", - підсумував глава держави.

Пізніше пресслужба президента України повідомила, що під час зустрічі Володимир Зеленський також відзначив ухвалене нещодавно Королівством рішення про виділення 7 мільярдів євро на п'ятирічну програму підтримки України.

"Вдячний за цю можливість і за це рішення. Це хороший приклад для деяких країн, як робити не теоретичні, а практичні кроки на підтримку України. Дуже вам дякую за те, що ви зайняли таку позицію", - наголосив Зеленський.

Теги: #міністр #норвегія #зеленський

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