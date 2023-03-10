Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Коли зенітні ракетні комплекси Patriot прибудуть в Україну, українці дізнаються - буде інформація про перший збитий ворожий літак, наголосив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Немає ще поки що, не бачив. Коли будуть - дізнаєтеся, коли буде збитий перший рашистський літак", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він також зазначив, що багато хто запитує, чи здатний комплекс збивати крилаті ракети повітряного базування "Кинджал", але це стане відомо лише після "застосування ЗРК на практиці".

Раніше Financial Times повідомив, що в Україну прибула одна з двох систем Patriot (анонсованих раніше США і Німеччиною), але вона ще не була введена в експлуатацію.