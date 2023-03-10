Події

14:51 10.03.2023

Президент України та прем'єр Фінляндії взяли участь у церемонії прощання з Дмитром Коцюбайлом і вшанували пам'ять загиблих захисників

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін узяли участь у церемонії прощання з Героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі"), який загинув 7 березня в бою біля Бахмута Донецької області.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в п'ятницю, церемонія прощання відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Зеленський і Марін поклали квіти до труни Коцюбайла та висловили співчуття його родині.

Глава держави передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою її сина удостоєно посмертно за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові та вірність військовій присязі.

Президент України та прем'єр-міністр Фінляндії також поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору. Зеленський і Марін вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, глава Фінського уряду перебуває в Києві у п'ятницю з неанонсованим візитом.

Теги: #церемонія #прощання

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