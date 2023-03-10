РФ збільшує інтервали між ракетними ударами, щоб накопичувати нові ракети - британська розвідка

Проведення російськими окупантами масованої ракетної атаки території України через три тижні після попередньої може пояснюватися необхідністю очікування постачань ракет від виробників, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"Інтервал між хвилями ударів, імовірно, збільшується, тому що Росії зараз необхідно накопичити критичну масу нових ракет безпосередньо у промисловості, перш ніж вона зможе завдати досить потужного удару, щоб переконливо розбити українську систему ППО", - йдеться у зведенні.

У британській розвідці зазначають, що РФ 9 березня завдала щонайменше 80 дальніх ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням крилатих ракет, ракет ППО в ролі "земля-земля", ударних безпілотників іранського виробництва, безпілотних літальних апаратів і "надзвичайно великої кількості гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування". "Це була перша велика хвиля дальніх ударів із 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших із грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про загибель щонайменше 11 мирних жителів", - ідеться у звіті.