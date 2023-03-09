ДСНС отримала 100 пікапів від Корейського агентства міжнародного співробітництва

100 автомобілів-пікапів "Санг-Йонг" від Корейського агентства міжнародного співробітництва було передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті відомства в четвер.

"Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та оперативно-координаційними центрами ДСНС", - розповів голова ДСНС Сергій Крук.

У ДСНС зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Республіка Корея вже передала рятувальникам понад 4 тисячі радіостанцій як гуманітарну допомогу.