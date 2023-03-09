БФ "Фонд Громади Приірпіння" запустив реалізацію програми "Соціальна медицина" обсягом 5,9 млн грн

Благодійний фонд "Фонд Громади Приірпіння" розпочав реалізацію програми "Соціальна медицина" обсягом 5,9 млн грн.

Як повідомляє фонд на своїй сторінці у мережі "Фейсбук", зокрема, він уже передав як гуманітарну допомогу антибіотики "Моксетеро" міській лікарні Вишневого та одному з пологових будинків Бучанського району на суму 67,8 тис. грн. кожному медзакладу.

За словами голови фонду Тетяни Лаговської, ліки індійського виробництва на суму понад 5,6 млн грн, зокрема антибіотики "Флукап 74", "Лінезолід-Гетеро", "Моксетеро", надані благодійниками.

"Кінцеві адресати програми - жителі Бучанщини, які не можуть дозволити собі ліки вартістю від 400 до 800 грн за упаковку з 10 пігулок, а також переселенці, військові, які воюють на передовій, поранені бійці, котрі лікуються у шпиталях", - сказала Лаговська.

Загалом за перший тиждень реалізації програми Ворзельській, Михайлівсько-Рубежівській, Гостомельській амбулаторіям загальної практики сімейної медицини, а також лікарням Вінниці, де лікуються поранені військові, зокрема бійці Бучанського району, як гуманітарну допомогу було передано медикаментів вартістю понад 280 тис. грн.

Окрім антибіотиків до програми входять медичні засоби - хірургічні стерильні та одноразові халати, хірургічні інструменти, перев'язувальні матеріали.

"Завдяки плідній та ефективній співпраці з очільником Київщини у 2022 році Олексієм Кулебою та т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Дмитром Назаренком наші водії виїжджають у Німеччину, Польщу, Словаччину як волонтери та привозять своїми автомобілями те, що зібрали в цих країнах наші земляки з Бучі, Ірпеня, Вишневого, інших міст і сіл Бучанщини", - наголосила директорка БФ.