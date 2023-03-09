В Одеському районі ще можливі короткочасні відключення світла, але ремонт енергомереж триває оперативно - голова обладміністрації

Ремонтні бригади оперативно ліквідують наслідки російських обстрілів об'єктів інфраструктури в Одеській області, але відключення електроенергії під час пікових навантажень в Одеському районі ще можливі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Можливо, що під час пікових навантажень на енергосистему в Одеському районі та м. Одеса будуть відбуватися нетривалі погодинні відключення. Але енергетики досить оперативно проводять ремонтні роботи, щоб розв'язати і цю проблему", - сказав Марченко у відеозверненні, опублікованому в телеграмі в четвер увечері.

Як повідомлялося, керівник Міненерго Герман Галущенко повідомив, що внаслідок чергового масованого удару РФ уночі 9 березня зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Житомирській областях. За даними Марченка, в Одеській області є влучання в кілька ЛЕП і опору. "Укренерго" повідомило про обмеження електропостачання через руйнування в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Обмеження в Одеській області було знято кілька днів тому після ліквідації аварій у магістральній мережі 4 і 27 лютого. В інших регіонах України обмежень е/е станом на 8 березня не було 25 днів поспіль.