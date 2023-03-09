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19:04 09.03.2023

США запровадили санкції проти п'яти компаній - постачальників деталей для безпілотників Ірану

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США запровадили санкції проти п'яти компаній - постачальників деталей для безпілотників Ірану

Мінфін США в четвер оголосив про санкції стосовно п'яти компаній, що базуються в Китаї, і однієї фізичної особи у зв'язку з постачанням Ірану компонентів, які можна використовувати під час виробництва безпілотників.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти п'яти компаній і однієї фізичної особи за постачання матеріалів для іранських БПЛА. Ця мережа компаній, що базується в КНР, відповідальна за продаж та постачання Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) тисяч виробів аерокосмічної промисловості, зокрема тих, які можна використовувати в БПЛА", - ідеться у пресрелізі відомства.

Під санкції підпали компанії Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade та її співробітник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

У відомстві нагадали, що все майно цих структур, яке перебуває в юрисдикції США та американських громадян, необхідно заблокувати і відзвітувати перед OFAC. Будь-які структури, якими більш ніж на 50% володіють ці підсанкційні організації, також блокують. Усі транзакції, що проводяться в їхніх інтересах на території США або американцями, заборонені.

Крім того, особи, які беруть участь у певних транзакціях із новими фігурантами санкційних списків, також можуть підпасти під американські санкції. Крім того, США можуть запровадити обмеження щодо будь-яких іноземних фінансових інституцій, які усвідомлено сприяють цим фігурантам у здійсненні значних транзакцій або надають їм фінансові послуги.

Наприкінці січня Євросоюз вніс до санкційних списків іранську HESA, що виробляє БПЛА.

 

 

Теги: #сша #китай #санкції #іран

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