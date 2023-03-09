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17:50 09.03.2023

Сирський: Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани на інших ділянках фронту, ситуація динамічна

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Сирський: Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани на інших ділянках фронту, ситуація динамічна

Сили оборони України продовжують захищати місто Бахмут, ситуація дуже важка і динамічна, і кожен хід може її кардинально змінити, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський фронт. Оборона - це організація дій, яка будується на стратегії, дисципліні та довірі особового складу. Її успішність залежить від інтелекту та хитрості кожного командира. Ми повинні вміти передбачати дії ворога, який має кількісну перевагу", - написав Сирський у телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що оборона Бахмута триває близько 10 місяців, і Сили оборони провели деякі тактичні дії, які наразі не дали змоги ворогу взяти місто в оперативне оточення.

"Але ситуація залишається дуже важкою. Російські сили діють звичними методами, не рахують людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги. Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту", - заявив командувач.

За словами Сирського, ситуація динамічна, і "кожен хід і рішення здатні її кардинально змінити".

"Кожен день має найвищу цінність. Я пишаюсь особовим складом. Ціную швидкість мислення командирів бригад, поруч з якими перебуваю. Честь!" - наголосив він.

Теги: #бахмут #сирський

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