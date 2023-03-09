Парламент Грузії з дотриманням усіх процедур відкличе законопроєкт про іноагентів - лідер парламентської більшості

Парламентська більшість "провалить" під час голосування у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", тим самим буде створено всі формальні умови для його відкликання, заявив лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе у четвер на брифінгу.

"Ми ухвалили рішення про відкликання законопроєкту, щоб не наражати на небезпеку здоров'я і життя будь-якої людини. З огляду на акції, що відбувалися останніми днями, такі ризики існували", - заявив Мдінарадзе.

Він повідомив, що голова парламенту Шалва Папуашвілі вже надіслав листа до Венеціанської комісії щодо відкликання законопроєкту про іноагентів.

Декілька днів тому парламент Грузії відправив до Венеціанської комісії для аналізу ухвалений у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Раніше організатори акцій протесту в Тбілісі закликали своїх прихильників на чергову акцію в четвер, завданням якої буде змусити парламент виконати всі процедури щодо відкликання законопроєкту, передбачені регламентом.