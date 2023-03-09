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13:44 09.03.2023

Супутник, куплений за донати українців, за п'ять місяців допоміг знищити тисячі одиниць ворожої техніки - ГУР

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Супутник, куплений за донати українців, за п'ять місяців допоміг знищити тисячі одиниць ворожої техніки - ГУР

Космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців благодійним фондом Сергія Притули, допоміг виявити і знищити тисячі одиниць ворожої техніки, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

"Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу", - йдеться в повідомленні на сайті ГУР у четвер.

За даними ГУР, за п'ять місяців використання ICEYE співробітники розвідувального відомства "провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України".

Як повідомляє ГУР, упродовж цього часу ресурс космічного апарату дав змогу виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема: 45 літаків; 27 вертольотів; 6 ОТРК "Іскандер"; 36 ЗРК "С300"; 12 ЗРК "Панцир С1"; 11 радіолокаційних станцій; 10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям ICEYE значну частину з цього переліку знищено й відображено в щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України, зазначається в повідомленні відомства.

"Співробітники воєнної розвідки України вкотре висловлюють подяку всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули. Такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад", - ідеться в повідомленні.

Теги: #знищення #супутник #військова_техніка

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