"Євросолідарність" вимагає провести новий, чесний і прозорий конкурс на посаду директора НАБУ

"Європейська солідарність" вимагає провести новий конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) через суперечливу фігуру призначеного на цю посаду Семена Кривоноса, заявила політсила.

"Через надто суперечливу постать нового директора НАБУ Семена Кривоноса "Європейська солідарність" вимагає від уряду провести новий, чесний і прозорий, конкурс на посаду директора НАБУ. А також - змінити конкурсну комісію, яка недбалим і безвідповідальним проведенням попереднього конкурсу поставила під сумнів свою репутацію", - йдеться в заяві "Євросолідарності", розміщеній на сайті політсили в четвер.

"Антикорупційна інфраструктура, створена нами в 2015-2019 роках, має залишатися незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил і державних структур. На цьому наголошує у своїй свіжій заяві і G7, наш ключовий міжнародний партнер", - зазначає "Євросолідарність".

У документі політсили наголошується, що "як би хто не ставився до попереднього директора НАБУ, не було жодних, навіть найменших підстав асоціювати його з владою, чого не скажеш про нового директора".

За даними "Євросолідарності", у 2021 році Міхеіл Саакашвілі писав, що Семен Кривонос має повну підтримку голови ОПУ. Експерти також констатують зв'язки новоспеченого директора НАБУ з одним із заступників керівника ОПУ. Водночас контент-аналіз дописів Кривоноса в соціальних мережах засвідчує його яскраво негативне та кричуще необ'єктивне ставлення до цілої низки політичних сил. Усе це ставить під сумнів його неупередженість як директора НАБУ, загрожує незалежності та професіоналізму цього антикорупційного органу".

На думку "Євросолідарності", "Кривоносу нема чого пред'явити суспільству у якості позитивних результатів ані на посаді керівника Державної інспекції архітектури та містобудування, ані за результатами роботи на Одеській митниці. А на згадку про ті часи, коли він займався реєстрацією земельних угод в Обухівському районі, залишилася власна ділянка, згодом продана на порядок дорожче, ніж куплена".

"Ми закликаємо пана Кривоноса вчинити так, як він вже зробив у 2016 році. Тоді, вигравши конкурс на посаду керівника Одеського територіального осередку НАБУ, відмовився від посади після того, як журналісти-розслідувачі виявили факти недостовірного декларування, бо статки претендента не відповідали його доходам", - йдеться в заяві "Євросолідарності".

"Зримі ознаки політичної упередженості та заангажованості, тривалий досвід роботи в корумпованих структурах, явно невзірцевий баланс власних видатків і доходів - все це викликає серйозні сумніви у відповідності Семена Кривоноса щойно зайнятій посаді. І диктує необхідність нового конкурсу", - резюмує політсила.