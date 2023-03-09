Події

08:10 09.03.2023

Електропостачання обмежується через пошкодження енергоінфраструктури в Житомирській, Харківській та Одеській областях - "Укренерго"

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Електропостачання обмежується через пошкодження енергоінфраструктури в Житомирській, Харківській та Одеській областях - "Укренерго"

Обмеження електропостачання через 15-ту масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури буде застосовано в Житомирській, Харківській та Одеській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів і відновлення електропостачання", - йдеться в телеграм-каналі НЕК у четвер уранці.

Там зазначили, що 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру тривала всю ніч 9 березня, для зменшення ризиків було превентивно застосовано обмеження в усіх регіонах.

"Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", - описали ситуацію в "Укренерго".

Як повідомлялося, до цього станом на 25 березня обмежень подачі е/е в Україні не було 25 днів поспіль.

 

 

Теги: #обмеження #енергетика #електроенергія

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