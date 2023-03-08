У НАТО заявили, що стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО з питань країн Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина заявив, що в НАТО стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом.

"У НАТО стурбовані законопроєктом, ухваленим у першому читанні в Тбілісі. Ключ для Грузії, як кандидата в НАТО, мати правильну основу для забезпечення свободи ЗМІ та участі громадянського суспільства", - написав Коломина в соцмережі в середу.

"Цей проєкт є кроком назад і не просуває мету євроатлантичної інтеграції Грузії", - вважає спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу.