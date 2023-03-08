Заява російського "омбудсмена" про нібито небажання Києва забирати з російського полону 70 військових потрібна Кремлю для розхитування українського суспільства

Заява російського "омбудсмена" Тетяни Москалькової про нібито небажання Києва забирати з російського полону 70 українських військових потрібна росіянам для розхитування українського суспільства, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Російський омбудсмен не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Тетяна Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства. Вона жодним словом не прохопилася про резонансну позасудову страту українського беззбройного воїна, водночас шукає відмовки для того, щоби пояснити російському суспільству відсутність прогресу у поверненні власних військовополонених", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що загалом зміст і тональність нещодавніх заяв російської сторони мають "мало спільного із всебічною реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі уповноважених в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників і репатріації важкопоранених і важкохворих військовополонених".

"Позитив у публікації прізвищ наших захисників один - ми завдяки цьому знаємо, що в полоні у ворога перебувають перелічені воїни. Адже Росія робить усе можливе, щоби приховати від України факт перебування в полоні наших оборонців", - наголошують у штабі.

При цьому там додають, що у списку українських військовополонених, який оприлюднила Москалькова, яких нібито не бажає звільняти українська влада, є й ті військовослужбовці, які вже насправді звільнені з полону.

"Це свідчить про некомпетентність так званого омбудсмена і відсутність володіння ситуацією. Такі провокації з російського боку відбуваються вже не вперше", - уточнюють у штабі.