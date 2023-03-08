Окупанти за добу завдали 22 авіаудари і 29 разів обстріляли Україну з РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали 22 авіаційні удари, а також здійснили 29 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також ворог запустив один безпілотний літальний апарат "Шахед-136". Дрон ліквідовано.

"Ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів і будинків мирного населення", - ідеться в повідомленні.

Протягом доби ворог обстріляв райони понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської області, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міста Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Костянтинівка, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

"Загроза ракетних ударів залишається на всій території України", - зазначили в Генштабі.