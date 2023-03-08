Події

19:16 08.03.2023

Окупанти за добу завдали 22 авіаудари і 29 разів обстріляли Україну з РСЗВ

1 хв читати
Окупанти за добу завдали 22 авіаудари і 29 разів обстріляли Україну з РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали 22 авіаційні удари, а також здійснили 29 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також ворог запустив один безпілотний літальний апарат "Шахед-136". Дрон ліквідовано.

"Ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів і будинків мирного населення", - ідеться в повідомленні.

Протягом доби ворог обстріляв райони понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської області, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міста Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Костянтинівка, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

"Загроза ракетних ударів залишається на всій території України", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 08.03.2023
Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

19:14 08.03.2023
Окупанти продовжують спроби наступати на п'яти напрямках на сході країни

Окупанти продовжують спроби наступати на п'яти напрямках на сході країни

19:06 08.03.2023
Окупанти стали частіше виселяти жителів Кремінної з будинків для розміщення контингенту

Окупанти стали частіше виселяти жителів Кремінної з будинків для розміщення контингенту

07:17 08.03.2023
Окупанти у вівторок намагалися наступати на п’яти напрямках, відбито понад 100 атак

Окупанти у вівторок намагалися наступати на п’яти напрямках, відбито понад 100 атак

07:12 08.03.2023
Окупанти у вівторок завдали по Україні 24 авіа- та 1 ракетний удар

Окупанти у вівторок завдали по Україні 24 авіа- та 1 ракетний удар

07:09 08.03.2023
У Запорізькій області окупанти конфіскували у фермерів зерно, оголосивши про його закупівлю

У Запорізькій області окупанти конфіскували у фермерів зерно, оголосивши про його закупівлю

07:05 08.03.2023
Сили оборони завдали 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу, збито 2 безпілотники

Сили оборони завдали 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу, збито 2 безпілотники

18:46 07.03.2023
Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

18:43 07.03.2023
Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

18:31 07.03.2023
Окупанти завдали 19 авіа- та 1 ракетного удару по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 19 авіа- та 1 ракетного удару по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Генсек ООН: Відео загибелі українського військового доводить, що законів війни необхідно дотримуватися

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

ОСТАННЄ

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

Заява російського "омбудсмена" про нібито небажання Києва забирати з російського полону 70 військових потрібна Кремлю для розхитування українського суспільства

Скарга консерваторів відтермінувала підбиття підсумків парламентських виборів в Естонії

Україні передано перші вісім авто, конфіскованих у Латвії у п'яних водіїв, - ЗМІ

Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися у захисті суверенітету і територіальної цілісності України

Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Поки що не встановлено, хто влаштував атаку на "Північні потоки" - генсек НАТО

Окупанти прибрали з чергування в Чорному морі носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Підтримка ПВК "Вагнера" з боку російського командування, ймовірно, знижується - ЗМІ

У Тбілісі розпочалася чергова акція протесту проти ухвалення закону про іноагентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА