Окупанти у вівторок завдали по Україні 24 авіа- та 1 ракетний удар

Російські загарбники завдали 24 авіаційних і 1 ракетний удар по території України.

"Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Він збитий", - повідомляється в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 6.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар Донецької області та Херсон.