Події

19:54 07.03.2023

Глава групи титанових компаній "Велта" Бродський оголосив нагороду в $10 тис. за вбивць українського полоненого

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Президент групи компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) Андрій Бродський оголосив про нагороду в $10 тис. за імена вбивць українського військовополоненого, розстріляного російськими окупантами.

"Учора, як і всі ми, був шокований і просто розчавлений розстрілом поки що не відомими росіянами українського героя .... Прокоментував це в Masi Nayyem. "Дружній" ФБ вирішив мене покарати. Дуже дивно... Я, як і вчора, впевнений, що воєнні злочинці мають бути знайдені та покарані відповідно до міжнародного права! Моя обіцянка $10 000 за інформацію про імена та прізвища злочинців у силі!", - написав топменеджер на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у вівторок.

Напередодні в соцмережі з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав в очі вбивцям "Слава Україні!"

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату. З 2012 року здійснює видобуток і переробку титанової сировини на Бирзулівському родовищі (Кіровоградська обл.).

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

 

Теги: #бізнесмен #військовий

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