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18:46 07.03.2023

Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти зосереджують основні зусилля ворога на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, продовжують безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ, вів безуспішні наступальні дії в напрямку Гряниківки, Невського та Спірного.

На бахмутському напрямку ворог продовжує наступати, не припиняє штурмувати м. Бахмут Донецької області. Повідомляється, що українські захисники відбили атаки не лише в районі Бахмута, а й у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, розповіли в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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