Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів за минулу добу, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один російський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони "Бук-М1-2" і три райони зосередження живої сили противника.