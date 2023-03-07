Окупанти завдали 19 авіа- та 1 ракетного удару по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали 19 авіаційних і одного ракетного удару по території України, а також здійснили п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні й артилерійські обстріли районів понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Зокрема, обстріляно райони міст Бахмут, Торецьк, Авдіївка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Берислав Херсонської області та м. Херсон.

"Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України", - йдеться у зведенні.