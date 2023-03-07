У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

Міністерство оборони Польщі уточнило слова глави оборонного відомства Маріуша Блащака, який заявив, що зенітні ракетні комплекси Patriot вже прибули в Україну, повідомляє польське видання Defence24.

Зазначається, що заява Блащака стосувалася ухвалення рішення щодо передання зазначених ЗРК Україні, а не їх безпосереднього прибуття в країну.

"Сенс слів віцепрем'єра, міністра національної оборони пана Маріуша Блащака полягав у тому, щоб зазначити, що завдяки зусиллям Польщі було ухвалено рішення щодо перекидання батареї Patriot", - ідеться в повідомленні Міноборони Польщі, яке було надіслано виданню у відповідь на публікацію слів Блащака.

Раніше повідомлялося, що глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті La Razоn заявив, що перші батареї Patriot вже прибули в Україну. "Завдяки зусиллям Польщі в Україну прибули, зокрема, батареї Patriot або перші танки Leopard", - сказав Блащак, відповідаючи на запитання про те, чи наполягатиме Польща на наданні Києву всієї необхідної йому зброї.

У січні Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot. Раніше, 21 грудня 2022 р., президент США Джо Байден оголосив про виділення ще майже $1 млрд на допомогу Україні. У межах цього пакета США вирішили передати Києву батарею ЗРК Patriot, а також навчити українських військовослужбовців управління цим ЗРК.

6 березня поінформоване джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів Patriot і SAMP-T імовірно очікують після квітня 2023 року.