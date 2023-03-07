Події

14:00 07.03.2023

У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

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У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

Жителі Великої Британії готуються до найсильнішого похолодання за поточний сезон, передають у вівторок британські ЗМІ.

Так, у країні очікується похолодання до -15 градусів за Цельсієм, найнижчого значення у 2023 році. За минулу ніч найнижчу температуру у Великій Британії зафіксовано в Шотландському нагір'ї - близько -7,6 градуса за Цельсієм.

"Жовте" попередження про безпеку через снігопад і похолодання діятиме в більшій частині північної та східної Шотландії та північно-східній Англії до 10:00 8 березня, зазначає Sky News. У Лондоні, на півдні Англії та в Південному Уельсі аналогічне попередження діятиме до 9 березня, а в регіонах Північної Англії, Північного Уельсу і в більшій частині Шотландії та Північної Ірландії - до 10 березня.

Згідно з довгостроковим прогнозом британського метеорологічного бюро, загалом березень очікується холоднішим, ніж зазвичай.

Теги: #велика_британія #похолодання

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