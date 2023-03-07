У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

Починаючи з вівторка, 7 березня, у Харкові ввечері підсвічуватимуть центральні автомагістралі та найбільш завантажені автодороги, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

Він нагадав, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вуличне освітлення в місті не використовували з міркувань безпеки. Однак, за словами Терехова, темрява на дорогах призвела до аварій, у яких постраждали люди.

"За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє", - сказав Терехов.