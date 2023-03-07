Події

13:42 07.03.2023

У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

1 хв читати
У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

Починаючи з вівторка, 7 березня, у Харкові ввечері підсвічуватимуть центральні автомагістралі та найбільш завантажені автодороги, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

Він нагадав, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вуличне освітлення в місті не використовували з міркувань безпеки. Однак, за словами Терехова, темрява на дорогах призвела до аварій, у яких постраждали люди.

"За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє", - сказав Терехов.

 

Теги: #харків #енергетика #терехов #освітлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 07.03.2023
Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу - глава Міненерго

Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу - глава Міненерго

15:29 06.03.2023
Російські окупанти мають намір вивезти обладнання науково-технічного центру ЗАЕС у разі відступу

Російські окупанти мають намір вивезти обладнання науково-технічного центру ЗАЕС у разі відступу

07:42 06.03.2023
Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

20:45 05.03.2023
В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

19:32 05.03.2023
На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

11:17 05.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на неділю підвищився, але залишається незначним

Імпорт е/е зі Словаччини на неділю підвищився, але залишається незначним

07:48 05.03.2023
Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

22:04 03.03.2023
Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

19:18 03.03.2023
Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

19:10 03.03.2023
Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

ОСТАННЄ

В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

У Міноборони закликають дочекатися офіційного підтвердження особи розстріляного українського військового

Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

У Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА