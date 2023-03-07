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10:07 07.03.2023

Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

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Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

Українська армія у вихідні ймовірно стабілізувала оборонний периметр Бахмуту після того, як російські окупанти спробували атакувати північну частину міста, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Водночас у відомстві зазначають, що оборона міста українською армією виснажує сили обох сторін, однак російським окупантам уже важко підтримувати високий темп наступу через проблеми з особовим складом і боєприпасами.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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