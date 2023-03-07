Події

08:49 07.03.2023

Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

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Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

Російські окупанти за минулу добу 65 разів обстрілювали Херсонську область, унаслідок чого поранення дістали 4 людини, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Російські загарбники 65 разів ударили по Херсонщині. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі.

Зазначається, що по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Також противник тричі атакував житлові квартали Херсона. Через обстріли в місті пошкоджено приватні будинки.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #херсонська_область

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