Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

Російські окупанти за минулу добу 65 разів обстрілювали Херсонську область, унаслідок чого поранення дістали 4 людини, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Російські загарбники 65 разів ударили по Херсонщині. Минулої доби на Херсонщині російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі.

Зазначається, що по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Також противник тричі атакував житлові квартали Херсона. Через обстріли в місті пошкоджено приватні будинки.