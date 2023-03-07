У Запорізькій області окупанти відмовляють людям у виплаті зарплат без наявності у них російського паспорта

У Запорізькій області окупанти відмовляють людям у виплаті зарплат без наявності у них російського паспорта, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина російської федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Водночас у тимчасово окупованому Луганську окупанти вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Водночас, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.