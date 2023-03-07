Події

07:01 07.03.2023

ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

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ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

Збройні сили України за добу збили ворожий літак Су-25 і 8 дронів різних типів, повідомляє Генеральний штаб.

"Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що авіація Повітряних сил за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім того, ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, боєприпаси та радіолокаційну станцію окупантів.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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