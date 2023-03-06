Міністри оборони ЄС заслухають Резнікова про розвиток ситуації та обговорять, як прискорити постачання боєприпасів

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу заслухають інформацію українського колеги Олексія Резнікова про останній розвиток подій на полі бою, про потреби української армії та обговорять шляхи прискорення постачань Україні боєприпасів та артилерії.

Про це в понеділок, анонсуючи майбутнє неформальне засідання глав оборонних відомств, яке відбудеться 7-8 березня в Стокгольмі, повідомив журналістам представник уряду Швеції.

"Перша сесія буде присвячена підтримці України ЄС і передбачає три частини. На першій український міністр оборони Олексій Резніков побрифінгує міністрів ЄС - він розповість про останній розвиток подій на місцях і про найважливіші пріоритети та потреби Збройних сил України. Ми сподіваємося, що він особисто зможе взяти участь у засіданні", - сказав він.

Друга частина, за словами співрозмовника журналістів, буде присвячена обговоренню військової допоміжної місії ЄС-Україна, в межах якої військові представники Польщі та Німеччини розкажуть про те, як "просувається навчання, які є виклики і можливості для військових, що проходять навчання в цій місії. "На третій частині міністри обговорять можливості прискорення постачань і виробництва артилерійських боєприпасів, які терміново потрібні Україні, ми обговорюватимемо спільні закупівлі й те, як ми прискоримо можливості європейської промисловості для виробництва боєприпасів", - розповів представник Швеції.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", коли може бути ухвалено офіційне рішення щодо спільних закупівель боєприпасів, він пояснив, що багато варіантів цієї конкретної ініціативи Естонії ще мають бути узгоджені та опрацьовані. "Я думаю, що Зовнішня дипломатична служба ЄС сподівається, що домовленостей буде досягнуто найпізніше на засіданні Ради з питань закордонних справ 20 березня. Ми сподіваємося, що на засіданні в середу міністри оборони зможуть краще зрозуміти можливі аспекти, які мають бути взяті до уваги для цієї ініціативи. Чи буде це (спільні закупівлі) покладено на Європейське оборонне агентство, чи це будуть держави-члени, чи це буде комбінація тощо - багато чого ще потрібно опрацювати й узгодити, включно з фінансуванням із європейського мирного фонду або з іншого джерела - ми ще не вирішили, що це буде. Я думаю, що на цій зустрічі в середу, йтиметься про модальності, щоб потім далі працювати в Брюсселі. Я думаю, що 20 березня - амбітна, але реалістична дата, коли, як ми сподіваємося, рішення може бути ухвалено для того, щоб потім його підтвердила Європейська рада пізніше за декілька днів", - дав детальну відповідь представник Швеції.

Відповідаючи на запитання про можливе фінансування, співрозмовник журналістів нагадав, що пропозиції Зовнішньої дипломатичної служби "розпочинаються з 1 млрд для першого треку, який полягає в тому, що ми вибираємо все зі своїх сховищ, що в нас є - це буде для відшкодування". "Також триває обговорення, що для другого треку - а це спільні закупівлі - буде призначено другий мільярд, який ми погодили для мирного фонду. Потім має бути обговорення щодо додаткових коштів, що буде не просто. І тут ми заходимо на територію, де багато держав-членів хочуть зазначити, що це (мирний фонд) глобальний інструмент, й українська частина важлива, але це не все призначення фонду", - змалював він ситуацію.

Крім того, під час неформального засідання глави оборонних відомств мають намір "одержати краще розуміння про те, що ще залишилося в сховищах держав-членів і як швидко можна прискорити виробничі потужності". "Зобов'язання (щодо закупівель) на найближчі роки для промисловості будуть сильним політичним та економічним поштовхом. Найбільш важливо нині - обговорити, як ми можемо постачати більше боєприпасів та артилерії Україні і ще швидше, ніж ми це робимо наразі. Це першочергова мета", - переконаний він.

Міністри також обговорюватимуть Китай, ПВК "Вагнер".