Події

10:05 06.03.2023

РФ виводить на поле бою застарілі та вразливі танки і БТР - британська розвідка

1 хв читати
РФ виводить на поле бою застарілі та вразливі танки і БТР - британська розвідка

Російські військові компенсують втрати важкої бронетехніки розгортанням основних бойових танків Т-62 60-річної давності, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Існує реальна можливість того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, яка, ймовірно, є головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що останніми днями на території України було ідентифіковано розгорнуті окупантами бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння 1954 року.

"З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, ймовірно, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва ці старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включно з відсутністю сучасної вибухозахисної броні", - зазначили в розвідці.

Теги: #рф #війна #техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 06.03.2023
Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

20:40 05.03.2023
Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

19:45 05.03.2023
Росія обходить санкції через треті країни, наприклад, Туреччину, ОАЕ і Казахстан

Росія обходить санкції через треті країни, наприклад, Туреччину, ОАЕ і Казахстан

19:10 05.03.2023
Генштаб ЗС України: Бригада морської піхоти РФ на Вугледарській ділянці відмовляється йти в наступ

Генштаб ЗС України: Бригада морської піхоти РФ на Вугледарській ділянці відмовляється йти в наступ

14:48 05.03.2023
Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять 3 трлн грн

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять 3 трлн грн

11:05 05.03.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

09:21 05.03.2023
Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

07:23 05.03.2023
Президент Європарламенту: ЄС підтримує Україну в прагненні притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів

Президент Європарламенту: ЄС підтримує Україну в прагненні притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів

21:53 04.03.2023
В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

22:42 03.03.2023
Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

Сили ППО знищили 13 із 15 запущених БПЛА "Shahed"

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

ОСТАННЄ

62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

Усі випущені по Києву ударні безпілотники було збито - військова адміністрація

Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинули двоє мирних жителів

Сили ППО знищили 13 із 15 запущених БПЛА "Shahed"

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА