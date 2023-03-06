Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинули двоє мирних жителів

Російські окупаційні війська минулої доби обстрілювали Куп'янськ, Стрілечу, Огірцеве, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську обстрілами було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. У с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя - 48-річний чоловік і 45-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.