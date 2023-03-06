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07:30 06.03.2023

Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

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Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

В Естонії в неділю відбулися парламентські вибори, на яких з великою перевагою перемогла панівна партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас (Kaja Kallas).

У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів із 9 політичних партій, а також 10 індивідуальних кандидатів.

За попередніми даними реформістів підтримали 31,8% виборців, які брали участь у голосуванні, і вона отримає 38 депутатських мандатів, що на 4 більше, ніж на попередніх виборах 2019 року. Ліберальна політична партія Реформ активно виступає на підтримку України і є ініціатором низки санкцій проти РФ від Європейського союзу.

Переможцем за кількістю набраних голосів стала лідерка партії Реформ, прем'єр-міністерка Кая Каллас. Отримані нею 31 102 голоси стали і рекордом на парламентських виборах.

За реформістами йде Консервативна народна партія (15,9% голосів), що дає їй 17 місць у парламенті.

За партію Центру проголосували 14,5% виборців і вона отримає 15 мандатів.

Партію Eesti 200 (Естонія 200) підтримали 13,5 осіб із правом голосу, що дає їй 14 мандатів. За Соціал-демократичну партію проголосували 9,4% виборців (9 мандатів) і за "Вітчизну" 8,3% виборців (8 мандатів).

Решта партій, які брали участь у виборах, не подолали 5%-й бар'єр.

Активність виборців на виборах до парламенту становила 63,7. Загалом проголосували 614 976 виборців, з яких 301 462 паперовими бюлетенями, а 313 514 - через інтернет.

На попередніх виборах у 2019 році явка по республіці також становила 63,7%.

 

 

Теги: #парламент #вибори #естонія

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