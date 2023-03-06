Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

Запуск нової японської ракети-носія H3, скасований у лютому перед самим стартом через технічні проблеми, планується провести 7 березня, повідомило в неділю Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Раніше його передбачалося здійснити 6 березня. Про причини відтермінування запуску на добу не повідомляють.

Ракета з другої спроби має вивести на орбіту оптичний супутник дистанційного зондування Землі ALOS-3.

Запуск планують здійснити 7 березня в годинне вікно з 10:37 до 10:44 за токійським часом (03:37 - 03:44 за Києвом) із космодрому Танегасіма в префектурі Кагосіма на південному заході країни. Ракета має вивести супутник на сонячно-синхронну орбіту висотою 669 км.

Технічні проблеми, що виникли під час спроби першого запуску ракети-носія Н3, усунуто, зазначили в японському агентстві.

Як повідомляло JAXA, перший запуск нової японської ракети із супутником 17 лютого було скасовано за секунди до старту через відмову двигунів бічних прискорювачів першого ступеня. Запуск основного двигуна було здійснено, проте бічні прискорювачі не запрацювали.

H3 - основна ракета-носій Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Вона замінила ракету H2A.

За інформацією JAXA, H3 може виводити корисне навантаження масою понад чотири тонни на сонячно-синхронну орбіту і близько восьми тонн на геоперехідну орбіту. Це в 1,3 раза перевищує масу корисного навантаження, яку була здатна виводити ракета H2A.

Оптичний супутник дистанційного зондування Землі ALOS-3, розроблений японською корпорацією Mitsubishi Electric, оснащений кольоровою камерою з надвисокою роздільною здатністю до 80 см. Він має виконувати завдання разом із супутником ALOS-2, запущеним 2014 року.

Супутник ALOS-3 планується використовувати для безперервного спостереження за земною поверхнею з метою запобігання природним катастрофам, моніторингу стану довкілля і прибережних районів. Термін роботи апарату масою близько трьох тонн розрахований на сім років.