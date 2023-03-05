В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 6 березня, у західних і північних областях невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

У Києві в понеділок невеликий сніг (удень місцями). Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 березня найвища температура вдень (17,4°) була в 1995 році, найнижча вночі (-16,7°) в 1964 році.

У вівторок уночі, 7 березня, у західних областях, удень в Україні, крім півдня, місцями невеликі (на Закарпатті та в Карпатах помірні) опади.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла, на Одещині та в Криму до 15°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 5° тепла.