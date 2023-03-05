Події

11:43 05.03.2023

Рятувальники загасили пожежу на залізничному вокзалі в Куп'янську, спровоковану ворожими обстрілами

1 хв читати

Вранці 5 березня в Куп'янську (Харківська обл.) унаслідок обстрілу, здійсненого російськими окупаційними військами в будівлі залізничного вокзалу, почалася пожежа.

"Її площа становила близько 50 кв.м. Пожежники ліквідували пожежу о 08:45. За попередніми даними, постраждалих людей немає", - повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

За минулу добу рятувальники 8 разів залучалися до проведення робіт, пов'язаних із ворожими обстрілами регіону.

Теги: #пожежа #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 05.03.2023
У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

05:43 04.03.2023
Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

19:02 02.03.2023
Розпочалася обов'язкова евакуація з Куп'янської громади дітей, маломобільних і людей з інвалідністю

Розпочалася обов'язкова евакуація з Куп'янської громади дітей, маломобільних і людей з інвалідністю

13:25 02.03.2023
Біля с. Співаківки Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль, чотири людини загинули - ДСНС

Біля с. Співаківки Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль, чотири людини загинули - ДСНС

09:09 02.03.2023
Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, госпбудівлі та адмінбудівлю

Росіяни минулої доби обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки, госпбудівлі та адмінбудівлю

15:57 28.02.2023
Кличко: Пожежу в Голосіївському районі в Києві ліквідовано

Кличко: Пожежу в Голосіївському районі в Києві ліквідовано

10:02 26.02.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

18:41 25.02.2023
Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

Пожежу у Подільському районі Києва загасили, постраждалих немає – Кличко

16:06 25.02.2023
Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА

Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА

14:59 25.02.2023
Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

Кличко: Пожежники гасять вогонь на складі одного з підприємств у Подільському районі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

ОСТАННЄ

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

У Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії - Гуменюк

У Польщі зловмисник підпалив машини швидкої допомоги, які польські волонтери збиралися передати Україні - ЗМІ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

У Запоріжжі тривають пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку - ДСНС

Українські пілоти у США проходять перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, який знадобиться для навчання їх польотам на винищувачах F-16 - ЗМІ

Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА