Рятувальники загасили пожежу на залізничному вокзалі в Куп'янську, спровоковану ворожими обстрілами

Вранці 5 березня в Куп'янську (Харківська обл.) унаслідок обстрілу, здійсненого російськими окупаційними військами в будівлі залізничного вокзалу, почалася пожежа.

"Її площа становила близько 50 кв.м. Пожежники ліквідували пожежу о 08:45. За попередніми даними, постраждалих людей немає", - повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

За минулу добу рятувальники 8 разів залучалися до проведення робіт, пов'язаних із ворожими обстрілами регіону.