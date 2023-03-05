Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, якщо спробує це зробити, оскільки російські окупанти не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 березня.

"Російські успіхи в Бахмуті були повільними і поступовими і не дають підстав вважати, що російські сили зможуть оточити Бахмут найближчим часом, а тим паче, що вони зможуть узяти місто фронтальними штурмами", - ідеться у звіті.

Аналітики повідомляють, що наразі сили окупантів, схоже, отримали "достатню позиційну перевагу для обходу деяких частин Бахмута, але поки що не змусили українські сили відступити та, ймовірно, не зможуть оточити місто найближчим часом".

При цьому в Інституті зазначають, що росіяни ймовірно мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування подало сигнал про те, що воно, найімовірніше, відступить, аніж наразиться на ризик оточення.

До того ж, за оцінками ISW, імовірність відходу українських сил з Бахмута "набагато вища, ніж імовірність їхнього оточення".

"Українці, можливо, зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо спробують це зробити. Російські сили зазнають великих втрат під час цих наступів, і оцінки українських командирів щодо ймовірності того, що вони зможуть змусити російські атаки завершитися поблизу або позаду їхніх нинішніх позицій, збалансовані з ризиком втрати доступу до важливих шляхів відходу, імовірно, визначатимуть рішення українців залишитися або відступити", - наголошують аналітики.

Вони також повідомили, що заява голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який закликав російські компанії закуповувати власні системи ППО для захисту від безпілотників, є лише "продовженням внутрішньої паніки, спричиненої повідомленнями про вторгнення 2 березня до Брянської області та обвинуваченнями в нещодавній появі українських безпілотників у російському повітряному просторі".

"Ця дивна пропозиція, найімовірніше, створить додаткові проблеми з безпекою для Росії, а не вирішить їх, оскільки перспектива того, що численні компанії розмістять і, імовірно, використовуватимуть свої власні системи ППО, незалежні від російських збройних сил, має стривожити будь-якого розсудливого російського чиновника", - уточнюють в ISW.

Там також додають, що китайський уряд незадоволений Кремлем у зв'язку з оприлюдненням інформації щодо проведення переговорів про продаж зброї між Пекіном і Москвою.

Стосовно ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що російські окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії в районі Бахмута, а також уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.