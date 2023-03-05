Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

Протягом доби суботи, 4 березня, російські окупанти 78 разів обстрілювали територію Херсонської області з різних видів озброєння, одна людина загинула, ще 3 поранені, повідомили в Херсонській ОВА.

"Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 1 людина загинула, 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ОВА.

Загалом російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. В ОВА уточнили, що по населених пунктах області випустили близько 360 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА.

Зазначається, що житлові квартали Херсона окупанти обстрілювали 11 разів. Ворожі снаряди влучили в державне підприємство та житлові будинки.