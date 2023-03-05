Події

07:01 05.03.2023

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

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ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 130 атак противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, повідомили в Генштабі.

У ранковому зведенні також зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по боєприпасах противника та 1 - по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних та ударних БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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