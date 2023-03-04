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20:20 04.03.2023

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

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Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Український генеральний прокурор Андрій Костін і прокурори країн-учасниць JIT (Joint Investigation Team - Спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів РФ) підписали в суботу доповнення до угоди JIT, яке передбачає створення в Гаазі спеціального міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ проти України.

"Сьогодні ми підписали додаткову угоду до угоди про Спільну слідчу групу, яка передбачає створення в Гаазі на базі Євроюсту спеціального міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ проти України", - повідомив Костін журналістам у Львові після церемонії підписання документів.

За словами українського генпрокурора, у суботу він разом із прокурорами країн JIT обговорив формат роботи цього центру, зокрема, участь прокурорів конкретних країн. "Здебільшого це будуть прокурори країн-учасниць JIT, але також ми розглядаємо можливість залучення до роботи центру прокурорів інших країн, які можуть долучитися", - уточнив генпрокурор.

Він зазначив, що планується початок роботи цього центру вже влітку 2023 року.

"Попередньо, ми плануємо, що цей центр розпочне свою діяльність влітку цього року. Ми говоримо про липень, але, можливо, навіть раніше, ми поставили перед собою амбітні цілі... Тоді міжнародна група слідчих, прокурорів, експертів будуть збирати злочини агресії саме на міжнародному рівні", - наголосив Костін.

Він нагадав, що Офіс генпрокурора розслідує кейси щодо злочинів агресії, прокуратури низки інших країн також розпочали свої власні розслідування щодо злочинів агресії.

"Наше завдання - все це зібрати і вже на міжнародному рівні почати будувати справу щодо злочину агресії, яка може стати саме тією справою, яку розглядатиме спеціальний міжнародний трибунал", - акцентував увагу український генпрокурор.

Також він провів аналогію роботи JIT щодо воєнних злочинів РФ із JIT щодо кейсу MH1-17, за яким уже є вирок суду.

"Це (вирок щодо MH-17) - перше ухвалене на міжнародному рівні велике рішення у кримінальному провадженні часів цієї війни... Ми дуже уважно вивчаємо весь досвід розслідування цієї справи, її судового розгляду... Це рішення суду було ухвалене світовою юридичною спільнотою як абсолютно якісне судове рішення... Я чую побоювання, чи будемо ми судити воєнних злочинців вищого рангу, якщо ми їх не спіймаємо... Повернімося до рішення суду щодо MH-17 - трьох людей було визнано винними заочно і немає жодної критики цього рішення. Цей кейс доводить, що головне, щоб правосуддя відбулося", - підсумував Костін.

 

 

Теги: #росія #гаага #агресія

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