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19:47 04.03.2023

Велика Британія подвоїть кількість танків Challenger 2 для України - посол

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Велика Британія подвоїть кількість танків Challenger 2 для України - посол

У результаті візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії було досягнуто домовленості щодо подвоєння кількості танків Challenger 2, які буде передано Україні, заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Деяке озброєння, яке ми запитували - наприклад, літаки, тут складно. Ми шукаємо варіанти. Якщо танки, то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі", - розповів Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що Велика Британія запропонувала збільшити у 2,5 раза кількість тренувальних програм для українських військовослужбовців.

"Це дуже залежить і це нормально, тому що ми не від всіх партнерів очікуємо одного і того ж. Часто наші запити мають широту усіх членів НАТО. Гарний приклад із танками або з артилерійськими установками: ми зараз отримаємо від Британії тридцять три 155 мм установки AS-90, але вони мають певну відмінність снаряда. Тобто нам треба бути розумними у тому, що ми хочемо отримати. Якщо це універсальний заряд, то ми можемо використовувати повний спектр цієї отриманої техніки, якщо нам потрібні певні спроможності – ми тоді отримаємо їх", - пояснив посол.

Він зазначив, що в переговорах із Великою Британією йдеться не про назви платформ, а про конкретні цілі та завдання, які стоять перед армією.

"Тоді на основі спілкування з партнерами ми визначаємо, яка техніка, які платформи необхідні для досягнення цього результату. І далі йде пошук: у кого, скільки, в якому стані", - розповів Пристайко.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 будуть розгорнуті на полі бою в Україні вже в березні.

Теги: #танки #велика_британія #кількість

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