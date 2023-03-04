Створено Центр координації міжнародної допомоги та відновлення Київської області - ТЧХУ

Відбулася презентація Центру координації міжнародної допомоги та відбудови Київської області - регіональної платформи для партнерів із консолідації спільних зусиль із відновлення та реновації Київщини, повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

У презентації Центру взяли участь заступники голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко та Віталій Власюк, генеральний директор Національного комітету Червоного Хреста України Максим Доценко та голова Київської обласної організації ТЧХУ Ігор Прокопенко.

В ТЧХУ наголосили, що Червоний Хрест України з перших днів деокупації бере активну участь у відбудові Київської області та наданні допомоги постраждалому населенню. Зокрема, ТЧХУ надав допомогу понад 90 тисячам тимчасово переміщених осіб, які проживають в області. Загалом гуманітарна допомога становить 3500 тонн. ТЧХУ провело на Київщині 570 заходів із психосоціальної підтримки для 3500 осіб, 223 сесії з мінної небезпеки для 2740 осіб.

"Передано 100 тонн шиферу для Вишгородського та Броварського районів і це далеко не весь перелік наданої допомоги", - зазначили в ТЧХУ.