Окупанти почали підготовку захоплених районів України до проведення російських виборів - ISW

Російська окупаційна адміністрація продовжує готувати окуповані території України до проведення 10 вересня російських регіональних виборів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 березня.

Як повідомляють у зведенні, у п'ятницю російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях. Також окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.

Кремль продовжує зусилля з посилення державного нагляду за російським оборонно-промисловим комплексом, розповіли в ISW.