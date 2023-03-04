Події

11:06 04.03.2023

Окупанти почали підготовку захоплених районів України до проведення російських виборів - ISW

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Окупанти почали підготовку захоплених районів України до проведення російських виборів - ISW

Російська окупаційна адміністрація продовжує готувати окуповані території України до проведення 10 вересня російських регіональних виборів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 березня.

Як повідомляють у зведенні, у п'ятницю російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях. Також окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.

Кремль продовжує зусилля з посилення державного нагляду за російським оборонно-промисловим комплексом, розповіли в ISW.

 

Теги: #окуповані_території #псевдовибори #isw

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