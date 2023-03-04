Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Кількість жертв російської ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 10 осіб станом на ранок суботи, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00, 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.

"Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох кішок і собаку", - повідомили у відомстві.

Водночас станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває, додають у пресслужбі.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир з другого по п'ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду.