Події

08:00 04.03.2023

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

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Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Кількість жертв російської ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 10 осіб станом на ранок суботи, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00, 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.

"Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох кішок і собаку", - повідомили у відомстві.

Водночас станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває, додають у пресслужбі.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир з другого по п'ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл #наслідки

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