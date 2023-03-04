Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

Збільшилася до 7 кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області.

"Станом на 22.00 3 березня в Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку. Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують працювати та демонтують зруйновані будівельні конструкції.

Комунальні служби прибрали вже 333 тонни залишків будівлі.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 110 осіб та 21 одиницю техніки, з них від ДСНС - 76 фахівців особового складу та 13 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир із другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду.